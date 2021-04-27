عدسة PUKmedia تدخل نصب ضحايا الابادة الجماعية في يريفان

2021/04/27 | 14:17 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دخلت عدسة PUKmedia الى النصب الخاص بضحايا الابادة الجماعية التي تعرض لها الارمن في العاصمة الارمينية يريفان والذي انشأ في العام 1967.

وفي يوم 24/4 من كل عام يحيي الشعب الارميني ذكرى الابادة الجماعية ويقوم المواطنون بزيارة نصب الضحايا الذي يضم العشرات من الوثائق والادلة التي تثبت تعرض الشعب الارميني الى جرائم الابادة الجماعية.

PUKmedia دیار ستار/ يريفان

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