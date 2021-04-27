شاب جلده “يحترق” إذا أكل الطعام

2021/04/27 | 14:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني / متابعة أُجبر شاب على العيش في خوف لأن جلده “يحترق” إذا أكل النوع الخاطئ من الطعام.ويعاني هاري ماكجيل من سلسلة من الحالات الصحية، ويمكن أن يؤدي تناول أطعمة معينة إلى […]

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