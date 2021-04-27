تفجيران يستهدفان رتلا تابعا للتحالف الدولي في ذي قار

2021/04/27 | 14:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد مصدر أمني بمحافظة ذي قار جنوبي، انفجار عبوتين ناسفتين على رتل تابع للقوات الأميركية غربي مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وفي التفاصيل قال المصدر إن عبوتين ناسفتين محليتي الصنع استهدفتا رتلا تابعا للقوات الأميركية على الطريق الدولي السريع غربي ذي قار قرب ما يعرف بالجسر الاميركي، لافتا إلى أن ” الانفجار حصل عن طريق التحكم عن بعد وبواقع مسافة ثلاث مئة متر بين الانفجارين..



وبين المصدر، أن الانفجارين تسببا بأضرار مادية في إحدى العجلات التابعة للشركة وكانت تحمل معدات عسكرية.

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