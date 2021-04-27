العمليات المشتركة: إجراءات مهمة ستتخذ لملاحقة مطلقي الصواريخ

2021/04/27 | 14:29 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت قيادة العمليات المشتركة، اتخاذ إجراءات مهمة لملاحقة مطلقي الصواريخ.

وقال المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي في تصريح صحفي إن “الاعتداء بالصواريخ لاستهداف مطار مدني أو بعثات دبلوماسية هو رسالة تنعكس سلباً على العراق خصوصاً بعد أن حصل العراق على مكانة بين كل دول العالم اثناء مقاتلته عصابات داعش الإرهابية وانتصاره عليها وتطهير جميع الأراضي العراقية أسهم اسهاماً كبيراً في رفع اسم العراق في المحافل الدولية ،وكذلك طور من سمعته ومن علاقاته”، مشيراً الى أن “استهداف البعثات الدبلوماسية وأهداف حيوية ومطارات فإن ذلك سيسيء الى علاقة العراق مع بلدان العالم”.

وتابع أن “قيادة العمليات المشتركة غيرت وعملت الكثير ،وهناك جهود استخبارية وأمنية من قبل جميع الأجهزة الأمنية لملاحقة مثل هكذا خروقات”، موضحاً أن “هناك عملاً كبيراً ولدينا معلومات وإجراءات مهمة سوف تتخذ في المستقبل”.

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