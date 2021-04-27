2021/04/27 | 14:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني / متابعة شن الفنان المصري عبد العزيز مخيون، هجومًا، على من وصفهم بـ”ناس من قاع المجتمع من أهل الفن”، كما جاء في صفحته على فيسبوك.يأتي هذا في ظل الهجوم الضاري الذي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “ناس من قاع المجتمع”..



فنان كبير يشن هجومًا على فنانين في مصر المركز الخبري الوطني.

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