خطة جديدة في العراق لحماية المواقع الاثرية عبر الطائرات المسيرة

2021/04/27 | 14:33 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

أعلن مفتش الآثار والتراث في محافظة الديوانية، باسم الشمري، عن التوصل إلى اتفاق مع الاستخبارات العسكرية لحماية المواقع الأثرية بالطائرات المسيرة.

وقال الشمري في بيان، اليوم الثلاثاء: “جرى اتفاق مع الاستخبارات العسكرية لوزارة الدفاع في الديوانية لحماية المواقع الأثرية بالطائرات المسيرة”، مضيفا أن “الاتفاق يشمل عددا من المراحل، فالمرحلة الأولى ستكون لحماية للمدن الأثرية والمواقع النائية، في حال نجاح هكذا تجربة سيتم تعزيز الحماية إلى مناطق أوسع”.

هذا وأعلن الشمري، في شهر فبراير/ شباط الماضي، الكشف عن عدد من المواقع الآثرية الجديدة، ومن خلال أعمال المسح تم العثور على 5 قطع أثرية مهمة، إضافة إلى قطعتين أثريتين تم استلامها من دوريات شرطة الآثار، وتم تصوير وتوثيق هذه القطع في مفتشية آثار وتراث الديوانية قبل إرسالها إلى المتحف العراقي.

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