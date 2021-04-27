إعلامية مصرية تفاجئ جمهورها وتخلع ’الباروكة’ على الهواء

2021/04/27 | 14:45 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

فاجأت الإعلامية المصرية بوسي شلبي المتابعين على الهواء مباشرة، بخلع "الباروكة" التي ترتديها بعد مواجهتها من قبل شخصية "شيخ الحارة".

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وخلال تواجدها في برنامج "شيخ الحارة والجريئة"، وجه إليها "شيخ الحارة" السؤال عن حقيقة خضوعها للتجميل، فأكدت أنها لم تخضع لأي تجميل، ليرد عليها شيخ الحارة بأنها تضع الباروكة باستمرار على شعرها وهو ما دفعها إلى نزعها على الهواء أمام المشاهدين.

وقالت شلبي إنها تضع الباروكة كي لا تنهك شعرها بسبب عمليات التسريح المتكررة التي تضطر لها بسبب مشاركتها في الكثير من الفعاليات والمهرجانات الفنية.

من جانبها أعربت المخرجة إيناس الدغيدي، عن إعجابها بشعر بوسي شلبي الحقيقي، وطالبتها بالظهور به بدلا من الباروكة.

RT

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