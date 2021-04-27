2021/04/27 | 14:47 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجلس السليمانية يحمل الحكومة ارتفاع اسعار البنزين ويعد بمحاسبة برلمانية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/04/27 | 14:47.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس السليمانية يحمل الحكومة ارتفاع اسعار البنزين ويعد بمحاسبة برلمانية ) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس السليمانية يحمل الحكومة ارتفاع اسعار البنزين ويعد بمحاسبة برلمانية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).