مفوضية الانتخابات تكشف عدد المواطنين الذين جددوا بطاقاتهم البايومترية

2021/04/27 | 14:48 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات يوم الثلاثاء، عن عدد المواطنين الذين جددوا بطاقاتهم البايومترية في عموم البلاد.

وقالت المتحدث باسم المفوضية جمانة الغلاي في تصريح خاص لـ PUKmedia، ان أكثر من مليون و700 الف مواطن حدثوا بطاقاتهم البايومترية من اجل الادلاء باصواتهم في الانتخابات المبكرة والمرتقبة، من ضمنهم أكثر من 28 الف ناخب نازح في مخيمات النزوح في اقليم كوردستان والعراق.

واضاف الغلاي، ان المفوضية تشدد على أن إجراء في موعده المحدد مسألة حتمية، ولا تراجع عن موعد الـ 10 تشرين الأول 2021 لاجرائها.

واردفت، ان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تواصل اعمالها وخطواتها وفق جداولب زمنية غير قابلة للتغيير، لافتة الى ان الانتخابات المقبلة لها أهمية كبيرة لتحقيق الاستقرار.

PUKmedia خاص

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