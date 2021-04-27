قادمين من إحدى المحافظات.. شرطة كربلاء تضبط أربعة أشخاص بتهمة الدگة العشائرية

2021/04/27 | 14:48 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعلنت قيادة شرطة كربلاء، الثلاثاء، عن

ضبط أربعة أشخاص بتهمة الدگة العشائرية

قادمين من إحدى المحافظات.





وقالت الشرطة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، انه "بهدف الحفاظ على السلم

الأهلي وفرض القانون،

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