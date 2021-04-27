2021/04/27 | 14:55 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحوار_المتمدن
#امين_يونس حَدَثتْ فوضى مُدّبَرة ، في وضح النهار … تخّللتْها سرقاتٌ ونهبٌ وتخريب .
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#امين_يونس حَدَثتْ فوضى مُدّبَرة ، في وضح النهار … تخّللتْها سرقاتٌ ونهبٌ وتخريب .
جاءتْ قُوى الأمن والشُرطة وشكلتْ فوراُ لجاناً للتحقيق .
قريباً من المكان ، وجدوا بيتاً صغيراً يسكنهُ رجلٌ غريب الشكل ، كانَ جالسا على كُرسيٍ يَطُل على شُباكٍ مفتوح على المكان الذي شهدَ الأحداث .
لم يستجِب لنداء الضابط الذي دخلَ منزله ، بل كانَ مُتسمِراً أمام الشباك .
جَفَلَ عندما ربتَ شُرطِيُ على كتفهِ وإستدارَ مُحّرِكاً يديهِ ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صورة - امين يونس) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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