صورة - امين يونس

2021/04/27 | 14:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#امين_يونس حَدَثتْ فوضى مُدّبَرة ، في وضح النهار … تخّللتْها سرقاتٌ ونهبٌ وتخريب .



جاءتْ قُوى الأمن والشُرطة وشكلتْ فوراُ لجاناً للتحقيق .



قريباً من المكان ، وجدوا بيتاً صغيراً يسكنهُ رجلٌ غريب الشكل ، كانَ جالسا على كُرسيٍ يَطُل على شُباكٍ مفتوح على المكان الذي شهدَ الأحداث .



لم يستجِب لنداء الضابط الذي دخلَ منزله ، بل كانَ مُتسمِراً أمام الشباك .



جَفَلَ عندما ربتَ شُرطِيُ على كتفهِ وإستدارَ مُحّرِكاً يديهِ ......





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