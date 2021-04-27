السفير الاميركي: الهجمات ضد سفارتنا وقواعدنا استهداف لهيبة العراق

2021/04/27 | 15:00 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد السفير الاميركي ماثيو تولر، ان الهجمات ضد سفارتنا وقواعدنا استهداف لهيبة العراق.

وقال تولر في تصريح لقناة العربية إن “واشنطن تدين الأعمال الميليشياوية ضد إقليم كردستان ونرحب بالانفتاح العراقي مع جواره”.

وبين ان “واشنطن ترفض أي تدخل خارجي في الشأن العراقي ولا نية لزيادة عدد القوات الأميركية في العراق”، مشيراً إلى انه “لن يتم إغلاق السفارة الأميركية في العراق”.

وتابع “نشاط الميلشيات يقوض من سلطة الدولة العراقية، نقف ضد أنشطة إيران الخبيثة حتى تغير سلوكها”، لافتاً إلى ان “أجندات الميليشيات في العراق تأتي من حرس إيران الثوري”.

وأضاف أن “الأسلحة المستخدمة في مهاجمة مصالحنا صناعة إيرانية”، مشيراً إلى أن “الجهات التي تهاجم مصالحنا في العراق تتبع لإيران “.

واتم “تواجدنا في العراق بناء على طلب من الحكومة العراقية”، مبيناً ان “الهجمات ضد سفارتنا وقواعدنا استهداف لهيبة الدولة”.

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