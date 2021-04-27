التربية تعلن ضوابط التقديم على الدراسات العليا “داخل العراق”

2021/04/27 | 15:00 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة التربية / المديرية العامة للعلاقات الثقافية / مديرية الاجازات الدراسية ضوابط التقديم للدراسات العليا (دبلوم عالي ، ماجستير ،دكتوراه ) داخل العراق / للعام الدراسي 2020-2021 .

واضحت الوزارة ان “التعليمات تنص على ان يكون موعد التقديم للدراسات العليا داخل العراق من قبل منتسبي مديرياتكم ابتداء من تاريخصدور الاعمام ولغاية يوم الاثنين الموافق 10 آيار لعام 2021 ، على ان تتم المفاضلة من قبل لجان تشكل في مديرياتكم العامة للنظر بطلباتالمتقدمين وفق العدد والاختصاص الوارد في الخطة المبلغة اليكم ، بالإضافة على ذلك تكون الترشيحات على قناة النفقة الخاصة ضمن عددالمقاعد الموجود على قناة القبول العام“.

وتابعت ، ان “تقوم المديريات العامة للتربية في المحافظات كافة بمنح استمارة عدم الممانعة عن طريق اللجان المشكلة حصراُ في كل مديرية ،بشرط وجود الاختصاص في الخطة وحسب عدد المقاعد وتطبيق شروط المفاضلة الموجودة ضمن البرنامج الالكتروني الذي سيتم تزويدكم بهوالخاص بعدم الممانعة ، على ان لا يحق لأي منتسب اداء الامتحان التنافسي دون حصوله على كتاب عدم ممانعة ، كما وتؤكد التعليماتوجوب الالتزام بالاختصاصات الموجودة في الخطة وقنوات القبول في استمارة عدم الممانعة للمرشح وبخلاف ذلك تلغى كافة الاجراءاتالمتعلقة بمنح عدم الممانعة ، وكذلك يجب مطابقة العنوان الوظيفي مع الاختصاص وممارسة الاختصاص في العمل“.

واضافت “اما بالنسبة للمشمولين بقرار (518) ممن اكملوا دراسة الماجستير بدرجة جيد جدا بدون تمديد يحق لهم التقديم مباشرة لإكمالدراسة الدكتوراه والمشمولين بهذا القرار من خريجي العام الدراسي 2020 – 2021 ، بغض النظر عن وجود الاختصاص في خطةمديرياتكم ، على ان تتولى المديرية العامة للعلاقات الثقافية / مديرية الاجازات الدراسية ، مهمة منح استمارة عدم الممانعة وانجاز الاجازاتالدراسية الخاصة بمنتسبي المديريات العامة في ديوان الوزارة ونينوى وصلاح الدين والانبار وكركوك“.

وأختتمت “تشير الضوابط بإلزام المديريات العامة منقولة الصلاحيات كافة ، بالتقيد التام بالضوابط الصادرة من مديرية الاجازات الدراسيةفي وزارة التربية وبخلافه تتحمل تلك المديريات التبعات القانونية بهذا الصدد“.

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