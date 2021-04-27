2021/04/27 | 15:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني / متابعة ساعد صائد كنوز عائلة من ولاية ماساتشوستس الأمريكية في العثور على خزنة بها نقود مخبأة تحت الأرض في منزلها، حسب ما ذكرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.وبعد محاولات عديدة من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالفيديو..



صائد كنوز يساعد زوجين في العثور على ثروة أخفاها الجد المركز الخبري الوطني.

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