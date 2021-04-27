2021/04/27 | 15:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يثير اختفاء الملحن اللبناني سمير صفير ضجة كبيرة لدى الرأي العام اللبناني بعد انقطاع جميع سبل التواصل معه، لاسيما بعد تسرب معلومات تفيد بأنه معتقل في أحد السجون السعودية لأسباب تتعلق بآراء سياسية سبق له أن أدلى بها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الغموض يلف مصير الملحن اللبناني سمير صفير في السعودية.. وأنباء عن اعتقاله لأسباب سياسية) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الغموض يلف مصير الملحن اللبناني سمير صفير في السعودية.. وأنباء عن اعتقاله لأسباب سياسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).