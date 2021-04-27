السفير الأمريكي يعلق على دعوة ’’الحوار الوطني’’ ويؤكد خشية بلاده من تسجيل خروقات أمنية بالانتخابات

2021/04/27 | 15:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

علق السفير الأمريكي في بغداد، ماثيو تولر، اليوم الثلاثاء (27 نيسان 2021)، على دعوة الحوار الوطني، التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، فيما أكد خشية بلاده من تسجيل خروقات أمنية خلال الانتخابات المقرر إجراؤها في العاشر من تشرين الأول المقبل.وقال تولر في مجموعة تصريحات صحفية، إن "الميليشيات تقوّض سلطة الدولة العرقية والديمقراطية، والمجموعات التي تهاجمنا لا تخفي انتماءها العقائدي والسياسي لإيران" على حد قوله.

وأضاف، أن "الهجمات ضد السفارة والقواعد استهداف للعراق وتجاوز لسيادته، وتواجد القوات الأميركية كان بناء على طلب الحكومة العراقية لمحاربة داعش"، مؤكداً أن "السفارة الأمريكية في بغداد لن تغلق".

وأشار السفير الأمريكي إلى "الالتزام بالشراكة مع العراق أمنيا وسياسيا واقتصاديا"، موضحاً أن "الحوار الاستراتيجي سيحدد عمل التواجد الأميركي من خلال التحالف الدولي".

وتابع قائلاً: "لا نية لزيادة عدد القوات الأميركية في العراق، وانسحاب التحالف الدولي يكون بعد جهوزية القوات العراقية"، مضيفاً: "نخشى من خروق أمنية خلال الانتخابات نتيجة السلاح المنفلت".

وأكمل السفير الأمريكي: "ندعم الحوار الوطني الذي دعا إليه رئيسا الوزراء والجمهورية وإجراء الانتخابات، ونرحب بانفتاح العراق مع جواره العربي والذي يعيده إلى مكانته الدولية".

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