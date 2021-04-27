موقف الرصافة: 3 وفيات بكورونا وأكثر من 800 إصابة في غضون 24 ساعة

2021/04/27 | 15:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر طبي في بغداد، الثلاثاء (27 نيسان 2021)، بتسجيل ثلاث وفيات وأكثر من 800 إصابة جديدة بكورونا في منطقة الرصافة بالعاصمة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "دوائرة الصحة في جانب الرصافة سجلت 803 إصابات بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وأضاف، أن "دوائر الرصافة سجلت ثلاث حالات وفاة ناجمة عن الإصابة بالفيروس، فيما تماثل 1402 أشخاص إلى الشفاء التام".

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