متنبئ جوي يحذّر من رياح غبارية مفاجئة.. السحب الرعدية تغطي سماء 4 محافظات (صورة)

2021/04/27 | 15:16 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

تشير تحديثات خرائط الطقس، الثلاثاء، إلى تأثر بعض مناطق البلاد بسحب رعدية.

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وذكر المتنبئ الجوي حسين الأسدي في إيضاح تابعه "ناس"، (27 نيسان 2021)، أنه "تتأثر البلاد بعد ظهر اليوم الثلاثاء، بسحب رعدية، تحديداً في مناطق شمال البلاد كركوك وأربيل ودهوك والسليمانية".

وأضاف، أن "السحب داخل الدائرة باللون الأحمر في مناطق الجنوب كما مبين في الخارطة أدناه، سحب قابلة للتطور خلال الفترة القليلة القادمة".

وتباع الأسدي، "ونحذر من نشاط الرياح المثيرة للغبار بشكل مفاجئ بسبب الرياح الهابطة من السحب الرعدية".

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