2021/04/27 | 15:27 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن في العراق اليوم عن تشكيل “الجبهة الوطنية المدنية” برئاسة إياد علاوي لخوض الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في تشرين الأول المقبل.

ووفقا لبيان صادر عن الجبهة فإنها تضم شخصيات سياسية وطنية وشيوخ عشائر وكفاءات ومتظاهرين سلميين ونشطاء سياسيين مبينا أن اللجنة التحضيرية بعد سلسلة اجتماعات متواصلة، انتخبت اياد علاوي رئيساً للجبهة..



واكد البيان أن نظاماً داخلياً وميثاقاً أُقرّ للجبهة يهدف بالأساس الى اصلاح العملية السياسية وتصحيح انحرافها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اياد علاوي يعلن عن تشكيل “الجبهة الوطنية المدنية” لخوض الانتخابات المقبلة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اياد علاوي يعلن عن تشكيل “الجبهة الوطنية المدنية” لخوض الانتخابات المقبلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).