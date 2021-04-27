المالية النيابية تعلن إطلاق تخصيصات المحافظات من الموازنة العامة

2021/04/27 | 15:27 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت اللجنة المالية النيابية إطلاق التخصيصات المالية للمحافظات مشيرة الى أن مستحقات إقليم كردستان يتم تسويتها بين الجانبين.

وقال مقرر اللجنة احمد الصفار إن المشاكل بين الاقليم والحكومة الاتحادية ليست مالية فقط، فهناك مستحقات بين الطرفين يتم تسويتها بإشراف مباشر من ديواني الرقابة المالية في بغداد والاقليم مشيرا الى أن الأمور غير المالية بحاجة الى مفاوضات لإيجاد الحلول لها فيما لفت الى ان تخصيصات المحافظات تم اطلاقها بعد صدور التعليمات الخاصة بالموازنة وأن هذه الأموال تبقى للمحافظة ويعاد تدويرها للسنة المقبلة في حالة عدم انفاقها السنة الحالية.

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