النزاهة: رصدنا تفاوتا كبيرا في كلف إحالة المستشفيات وتلكؤا في تنفيذها

2021/04/27 | 15:27 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت هيئة النزاهة عن رصدها وجود تفاوت كبير في كلف إحالة المستشفيات في بغداد والمحافظات.

وأكدت الهيئة ان فريق عمل دائرة الوقاية في الهيئة الذي قام بزياراتٍ الى عددٍ من المستشفيات، أكَّد في تقريرٍ أعَّده ضرورة قيام وزارة التخطيط بتدقيق العقود المستقبليَّة، مُبينة ان كثرة ملاحق العقود المُوقعة والتي سيتمُّ توقيعها أثرَّت سلباً على البنود الأصلية للعقود، مَّما ساهم في زيادة مدد إنجاز المشاريع لسنواتٍ طويلةٍ وزيادة في تكلفتها.

وأشار التقرير الى تلكؤ واضحٍ في عمل معظم الشركات المُنفّذة، وعدم إنهاء أعمالها ضمن المُدد المُحدَّدة لها، ممَّا أدَّى إلى نسب اندثارٍ عاليةٍ في بعض المشاريع التي لم تصل نسبة الإنجاز فيها إلى أكثر من ثلاثين بالمئة.

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