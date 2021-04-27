رد واشنطن ورد مدريد لم ينتظر طويلا . النظام المغربي معزول . - سعيد الوجاني

2021/04/27 | 15:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعيد_الوجاني 1 ) الرد الأمريكي : الولايات المتحد الامريكية توضح موقفها من اعتراف ترامب بمغربية الصحراء ، وهو الاعتراف المقلب الذي تم نصبه للنظام المغربي الغبي ، والحگارْ ..



حتى يخرج الى العلن علاقاته الوطيدة مع الدول الصهيونية ، على حساب القضية الفلسطينية ..



فبعد ان اعتبرت واشنطن من خلال تصريح كاتب الدولة في الخارجية الامريكية ، ان نزاع الصحراء هو بيد الأمم المتحدة ، ويجب ان يخضع للشرعية الدولية ، وهذا يعني ا ......





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