طهران تنفي أي لقاءات مع مسؤولين أمريكيين في بغداد

2021/04/27 | 15:31 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده اليوم الثلاثاء، ما تردد عن لقاء بين مسؤولين إيرانيين وأمريكيين في بغداد.

وترددت شائعات عن لقاء مدير الاستخبارات المركزية الأمريكية وليام بيرنز بمسؤولين إيرانيين في بغداد.

ونفى خطيب زاده، لوكالة تسنيم، هذه الأخبار بشكل قاطع واصفا إياها بـ”الأخبار الصفراء”.

وذكرت الوكالة أن بيرنز غادر بغداد قبل أيام، وأن وجوده في بغداد لم يتزامن مع وجود أي مسؤول إيراني.

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