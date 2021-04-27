2021/04/27 | 15:31 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني / متابعة حصل فيلم “The Father” على عدد من الجوائز خلال الدورة الجديدة من حفل الأوسكار، بسبب تميزه من ناحية النص والآداء، وذلك خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته الـ 93.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص في دورته الـ 93..



“ذا فاذر” يحصد عدد من جوائز الأوسكار المركز الخبري الوطني.

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