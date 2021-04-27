الكاظمي: فريق التحقيق في حادث ابن الخطيب يعملون على مدار الساعة وبمتابعتي الشخصية

2021/04/27 | 15:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

بيان رسمي:

رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت اليوم الثلاثاء : على وزارة الداخلية أن تتعامل بحزم، واستنادا للقانون مع كل من يسيء للأمن الداخلي في العراق ويعرّض حياة المواطنين للخطر.

رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت اليوم الثلاثاء : الحكومة الحالية حكومة خدمات ولا تسعى للتنافس الانتخابي لتحقيق أهداف سياسية، فقد وضعت نصب أعينها خدمة المواطن أولاً وأخيرا.

رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت اليوم الثلاثاء : على السادة الوزراء أن يتذكروا أنهم جاءوا لأسباب خدماتية لخدمة أبناء شعبنا، وليس لأهداف سياسية قبل التفكير بالترشح للانتخابات ، وعليهم عدم استغلال وزاراتهم للانتخابات .

رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت اليوم الثلاثاء : لدينا تقييمات للوزراء وللمسؤولين وسنتخذ قرارات صعبة، فهدفنا خدمة أبناء شعبنا وتصحيح الأوضاع، للوصول الى انتخابات مبكرة نزيهة .

رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت اليوم الثلاثاء : أعضاء فريق التحقيق في حادث مستشفى ابن الخطيب يعملون على مدار الساعة وبمتابعة شخصية مني، وننتظر تقريرهم بالموعد الذي حددناه، وسنعتمد نتائجه بالكامل .

رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت اليوم الثلاثاء : لن أسمح بأن تتحول المواقع الوزارية الى ماكينات انتخابية، وأرفض رفضا قاطعا أي استغلال لإمكانيات الدولة من قبل المرشحين.

يتبع...

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