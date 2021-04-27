2021/04/27 | 15:41 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني / متابعة حل لاعب النادي الأهلي المصري، محمد هاني، ضيفًا على الفنان رامز جلال في الحلقة الرابعة عشر من برنامج المقالب “رامز عقله طار”، المذاع عبر قناة “إم بي سي مصر”.وأشاد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالفيديو..



لاعب في الأهلي يقترب من الرقم القياسي في “رامز عقله طار” المركز الخبري الوطني.

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