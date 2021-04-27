2021/04/27 | 15:42 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محافظ ديالى يكشف عن مناطق لم تدخلها القوات الأمنية منذ 13 عاماً هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/04/27 | 15:42.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ ديالى يكشف عن مناطق لم تدخلها القوات الأمنية منذ 13 عاماً) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ ديالى يكشف عن مناطق لم تدخلها القوات الأمنية منذ 13 عاماً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).