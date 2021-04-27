العمليات المشتركة تجتمع مع الامم المتحدة بشأن اعادة النازحين

2021/04/27 | 15:42 - المصدر: السومرية نيوز

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عقدت قيادة العمليات المشتركة اليوم الثلاثاء، اجتماعا موسعا ضم الامم المتحدة وعدد من المؤسسات الحكومية.

بيان للقيادة تلقته السومرية نيوز" ذكر ان الفريق الركن عبد الامير كامل الشمري نائب قائد العمليات المشتركة ترأس اجتماعاً مهماً مع الامم المتحدة ووزارة التخطيط وممثلية كل من وزارة الدفاع والداخلية ودائرة المنظمات المجتمع المدني وزارة الهجرة مع ممثلية الامم المتحدة.

واضاف البيان انه جرى خلال اللقاء مناقشة الامور المتعلقة في الاسراع في عودة العوائل النازحة وذلك الاسراع في تعويض المتضررين والاسهام في مساعدتهم وتقديم الخدمات اللازمة لهم .

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