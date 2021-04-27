الكاظمي يشرف على لجنة تحقيق حادث ابن الخطيب ويصدر توجيهات للوزراء

2021/04/27 | 15:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع

اكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي اليوم الثلاثاء، أن فريق التحقيق في حادث ابن الخطيب يعمل على مدار الساعة وبمتابعة شخصية منه.

وقال الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء وحسب بيان لمكتبه الاعلامي تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) إنه" ينتظر تقرير فريق التحقيق بالموعد الذي تم تحديده وستعتمد نتائجه بالكامل".

يتبع..

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