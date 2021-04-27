2021/04/27 | 15:50 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صدر العدد ( صفر ) من مجلة TV التي تصدر عن مؤوسسة كركوك الاعلامية التابعة لمكتب الاعلام المركزي للاتحاد الوطني الكوردستاني ، هذه المؤوسسة التي استطاعت ان تواصل حضورها الاعلامي المتالق في مدينة كركوك ، وهي ماضية في ترسیخ سياسة ( شدة الورد ) التي وجهها فقيد الامة مام جلال.

وفي هذا السياق اوضح شوان داودي المشرف علی مؤوسسة كركوك الاعلامية لـ PUKmedia، ان مجلة TV التي تصدر شهريا باللغتين الكوردية والعربية والتي تعني بنشاطات المؤوسسة بالدرجة الاولی فضلا عن نشر نتاجات ادباء وصحفيي كركوك ، متمنيا ان تخطو المجلة خطوات اعلامية متميزة في هذه المدينة العریقة .

PUKmedia / كركوك / رزكار شواني

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مؤوسسة كركوك الاعلامية تصدر مجلة TV) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مؤوسسة كركوك الاعلامية تصدر مجلة TV) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).