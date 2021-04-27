ارتفاع البنزين في اقليم كوردستان يسبب أزمة للمواطن

2021/04/27 | 15:50 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس لجنة الصناعة والطاقة في مجلس محافظة السليمانية كريم علي في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، ان ارتفاع اسعار البنزين سيسبب ازمة للمواطن اذا لم يتم معالجة ذلك بسرعة.

وقال كريم علي خلال المؤتمر، ان "وزارة الثروات الطبيعية هي المسؤولة عن ارتفاع اسعار البنزين بإصدار قرار رفع نسبة الكمارك على شاحنات الوقود التي تستورد البنزين من الخارج وعدم استطاعتها السيطرة على أسعار الوقود والتي تسيطر عليها بعض الشركات التجارية فقط، مما زاد من ارتفاع سعر البنزين يوميا.

واضاف، انه بعد عام 2014 تحول البانزين الى تجارة مربحة لاصحاب الشركات ولا تتدخل الحكومة بالاسعار والنوعية عكس ما تفعله الحكومة الاتحادية التي تسيطر على الأسعار، مشيرا الى ان الاوضاع تتجه الى زيادة اكثر في الاسعار اذا لم تتخذ الحكومة والمعنيين بالامر بإجراء فوري بالحد من هذا الارتفاع لصالح المواطن ."

PUKmedia عدنان جاف

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