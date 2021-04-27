2021/04/27 | 15:51 - المصدر: عين العراق

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الثلاثاء 27 أبريل 2021 | 03:48 مساءً

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الكاظمي : لن أسمح بأن تتحول المواقع الوزارية الى ماكينات انتخابية

تعهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، خلال جلسة مجلس الوزراء المنعقدة اليوم الثلاثاء ، انه " لن يسمح بأن تتحول المواقع الوزارية الى ماكينات انتخابية، وقال أرفض رفضا قاطعا أي استغلال لإمكانيات الدولة من قبل المرشحين

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