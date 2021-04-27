حماية المواقع الأثرية في العراق بالطائرات المسيرة

2021/04/27 | 15:51 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مفتش الآثار والتراث في محافظة الديوانية العراقية، باسم الشمري، عن التوصل إلى اتفاق مع الاستخبارات العسكرية لحماية المواقع الأثرية بالطائرات المسيرة.

وقال الشمري في بيان، اليوم الثلاثاء: "جرى اتفاق مع الاستخبارات العسكرية لوزارة الدفاع في الديوانية لحماية المواقع الأثرية بالطائرات المسيرة".

وأضاف البيان، أن "الاتفاق يشمل عددا من المراحل، فالمرحلة الأولى ستكون لحماية للمدن الأثرية والمواقع النائية، في حال نجاح هكذا تجربة سيتم تعزيز الحماية إلى مناطق أوسع".

وكان الشمري، اعلن في شهر شباط الماضي، الكشف عن عدد من المواقع الاثرية الجديدة، ومن خلال أعمال المسح تم العثور على 5 قطع أثرية مهمة، إضافة إلى قطعتين أثريتين تم استلامها من دوريات شرطة الآثار، وتم تصوير وتوثيق هذه القطع في مفتشية آثار وتراث الديوانية قبل إرسالها إلى المتحف العراقي.

PUKmedia متابعة

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