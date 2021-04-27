رئيسة المفوضية الأوروبية تدعو إلى تأييد اتفاق التجارة مع بريطانيا

2021/04/27 | 16:02 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين نواب البرلمان الأوروبي إلى تأييد اتفاق التجارة في أواخر العام الماضي بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بعد خروج الأخيرة من التكتل.

ومن المقرر أن يصوت النواب الأوروبيون على الاتفاق اليوم الثلاثاء.

وقالت فون ديرلاين أمام البرلمان الأوروبي، الذي يتوقع أن يوافق على الاتفاق الذي يحدد العلاقات المستقبلية بين الاتحاد وبريطانيا، رغم المخاوف من تنفيذ بعض الاتفاقيات بين الجانبين: “هذا الاتفاق ضروري لمساعدتنا على مواصلة الطريق”.

وأضافت فون دير لاين أن الاتفاقية تحمي حقوق الأوروبيين والسوق الموحدة للاتحاد الأوروبي، وتضمن حماية عالية لمعايير الشفافية البيئية والاجتماعية والضريبية.

وطبق الاتفاق التجاري بشكل مؤقت منذ بداية 2021 لإتاحة الوقت للمصادقة عليه.



وتنتهي فترة السماح هذه في 30 أبريل (نيسان)، بموجب اتفاق بين الجانبين.

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