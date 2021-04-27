2021/04/27 | 16:18 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الاعلام الأمني القاء القبض على ثلاثة عشر عنصر من داعش في مناطق متفرقة من محافظة نينوى.

وذكرت الخلية في بيان ان مفارز جهاز الامن الوطني تمكنت من القاء القبض على عناصر داعش بناء على معلومات استخبارية دقيقة والحصول على الموافقات القضائية مشيرة الى أن العناصر المشار اليها توزعوا بصفة مقاتلين في فرق تابعة للتنظيم تسمى بالمعسكرات العامة فيما لفت البيان الى أنهم اعترفوا بارتكابهم جرائم ضد المواطنين والقوات الأمنية اثناء معارك التحرير.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاعلام الأمني: إلقاء القبض على 13 عنصرا من داعــش في محافظة نينوى) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاعلام الأمني: إلقاء القبض على 13 عنصرا من داعــش في محافظة نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).