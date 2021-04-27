مفوضية الانتخابات تدعو التحالفات والأحزاب والمرشحين الى التسجيل قبل الأول من أيار المقبل

2021/04/27 | 16:18 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات التحالفات السياسية والأحزاب والمرشحين الى الاستفادة من المهلة المتبقية لتسجيل التحالفات وقوائم المرشحين.

وأكد مجلس المفوضين في بيان أن التوقيتات والجداول المعدة لإجراء الانتخابات لا تتحمل أي تغيير في مراحلها وأن المفوضية تواصل خطواتها ضمن خطة زمنية محددة مشيرة الى أن الموعد النهائي لاستقبال تسجيل التحالفات السياسية وقوائم المرشحين هو الأول من شهر أيار المقبل للتمكن من اجراء الانتخابات في موعدها المقرر في العاشر من تشرين الأول المقبل كموعد حتمي لا تراجع عنه.

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