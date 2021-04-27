العمليات المشتركة: وجود مستشاري التحالف الدولي أسهم في تطوير المنظومة التسليحية

2021/04/27 | 16:18 - المصدر: قناة التغيير

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قال المتحدث باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي إن العلاقة بين العمليات المشتركة والتحالف الدولي مبنية على التعاون والعمل المشترك، لأن التحالف موجود بدعوة من الحكومة العراقية

واكد الخفاجي ان وجود مستشاري التحالف الدولي أسهم بشكل كبير في ادامة الامور التسليحية وكذلك تطوير المنظومة التسليحية..



مبينا ان التحالف الدولي زود العراق على مدى مراحل بأسلاك شائكة وابراج وكاميرات مراقبة لتأمين الحدود العراقية السورية.

وشدد الخفاجي على أن الاعتداء بالصواريخ لاستهداف مطار مدني أو بعثات دبلوماسية هو رسالة تنعكس سلباً على العراق كاشفا عن امتلاك العمليات المشتركة معلومات في هذا الإطار وستتخذ إجراءات على أساسها في المستقبل.

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