تسجيل 7152 إصابة جديدة بكورونا في عموم العراق

2021/04/27 | 16:21 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة في الحكومة الاتحادية، تسجل 7152 إصابة جديدة بكورونا و45 حالة وفاة خلال 24 ساعة الماضية.

وادناه الموقف الوبائي كما اعلنته وزارة الصحة:

PUKmedia اعلام وزارة الصحة

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