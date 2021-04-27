ظريف يصل اقليم كوردستان

2021/04/27 | 16:21 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف يوم الثلاثاء الى محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان في زيارة رسمية.

واستقبل قوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان، وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، فيما من المقرر ان يعقد ظريف اجتماع مع مسؤولين في الاقليم.

وكان ظريف قد وصل امس الاثنين الى العاصمة الاتحادية بغداد.

PUKmedia خاص

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