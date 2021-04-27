2021/04/27 | 16:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (45 وفاة واكثر من 7100 اصابة بكورونا في العراق خلال 24 ساعة) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (45 وفاة واكثر من 7100 اصابة بكورونا في العراق خلال 24 ساعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).