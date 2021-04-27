الكاظمي: على الوزراء عدم استغلال وزاراتهم للانتخابات وأن يتذكروا أنهم جاءوا لأسباب خدماتية

2021/04/27 | 16:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي إن على الوزراء عدم استغلال وزاراتهم للانتخابات وأن يتذكروا أنهم جاءوا لأسباب خدماتية وليس لأهداف سياسية

وخلال جلسة مجلس الوزراء أكد الكاظمي وجود تقييمات للوزراء وللمسؤولين وسيتم اتخاذ قرارات صعبة خلال الأيام المقبلة مبينا ان هدف الحكومة هو خدمة أبناء الشعب وتصحيح الأوضاع للوصول إلى انتخابات مبكرة نزيهة.

ودعا الكاظمي الوزراء كافة الى النزول لدوائرهم والعمل الميداني لمتابعة متطلبات المواطنين وحل الإشكالات وتسهيل الإجراءات بالإضافة الى الاطلاع على إجراءات السلامة في جميع المباني..



مطالبا وزارة الداخلية الى التعامل بحزم واستنادا للقانون مع كل من يسيء للأمن الداخلي في العراق ويعرّض حياة المواطنين للخطر..



مبينا ان الحكومة الحالية حكومة خدمات ولا تسعى للتنافس الانتخابي لتحقيق أهداف سياسية

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