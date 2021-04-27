2021/04/27 | 16:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت أحدث حصيلة عالمية لضحايا فيروس كورونا ارتفاع عدد الوفيات بالفيروس الى أكثر من ثلاثة ملايين حالة.

وأظهرت الحصيلة العالمية الجديدة وصول عدد الوفيات الى ثلاثة ملايين ومئة واثنين وعشرين الفا ومئة وخمسين حالة وفاة منذ بدء تفشي الوباء نهاية العام الفين وتسعة عشر، في حين ارتفع مجمل عدد الإصابات الى مئة وسبعة وأربعين مليونا وسبع مئة وستة وثلاثين الف إصابة.

وتحتل الولايات المتحدة الصدارة في قائمة أكثر الدول تضررا من الوباء من حيث الوفيات والاصابات، وتليها كل من البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في أحدث إحصائية: ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا الى أكثر من3 ملايين) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في أحدث إحصائية: ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا الى أكثر من3 ملايين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).