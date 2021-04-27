2021/04/27 | 16:28 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني /خاص شهدت محافظة الديوانية، اليوم الثلاثاء، تصعيداً من قبل موظفي قرار 315 في المحافظة.وقالت تنسيقية التظاهرات في الديوانية في تصريح خاص لـ”المركز الخبري الوطني” إن موظفي عقود قرار 315 نظموا وقفة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إغلاق دائرتين في الديوانية: بأمر من موظفي قرار 315 المركز الخبري الوطني.

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