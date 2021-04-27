السعودية تعتقل الفنان اللبناني سمير صفير

2021/04/27 | 16:33 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفادت صحيفة “الأخبار” اللبنانية، بأن السلطات السعودية، اعتقلت قبل أيام، الموسيقي اللبناني سمير صفير بعد وصوله إليها تلبية لدعوة تلقاها من أحد المسؤولين في الرياض.

ولفتت الصحيفة نقلا عن مصادر مطلعة، إلى أن وزارة الخارجية اللبنانية عمدت إلى التواصل مع السفارة السعودية، ليتم بعدها منح زوجته إذنا لزيارته.



لكن عند ذهابها، لم يسمح لها برؤيته.



ولغاية مساء أمس، كانت السلطات السعودية ترفض التجاوب مع الطلبات اللبنانية بإمدادها بمعلومات تتعلق بأسباب توقيفه، بحسب الصحيفة.

وتصدّر مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان هاشتاغ “الحرية لسمير صفير”، بعد ورود أنباء عن “اعتقال” الملّحن اللبناني في السعودية.

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