البعثيون وقضايا الإسلام وتاريخ الأمة القومي (3) - جعفر المظفر

2021/04/27 | 16:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جعفر_المظفر إن القيادة القطرية التي كانت متماسكة في أثناء العمل للإطاحة بحكم الزعيم قاسم سرعان ما وجدت نفسها تائهة في مساحة غياب الهوية الإجتماعية الطبقية للحزب فإنشقت عموديا إلى فريقين, فريق يتبع علي صالح السعدي المسؤول عن قيادة الحزب ويضم أعضاء قيادين آخرين مثل محسن الشيخ راضي وهاني الفكيكي, وفريق يتبع حازم جواد وطالب شبيب وإنضم إلى فريقهما عسكريون محافظون, أي يمينيون بلغة ذلك العصر, من أمثال عبدالسلام عارف ......





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