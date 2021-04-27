القضية الفلسطينية كصراع عقاري

2021/04/27 | 16:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خبران تصدرا الإعلام الفلسطيني والإسرائيلي الأسبوع الماضي.الأول، شغب ومواجهات في الشارع بين عرب ويهود في إسرائيل على خلفية نزاع عقاري وهتافات عربية "حيفا ليست للبيع"، والثاني، جدال أثارته محاولة "الصندوق القومي اليهودي" رفع حظر ذاتي، والسماح لنفسه بشراء أراض محيطة بمستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية.

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