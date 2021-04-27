الدفاع المدني تعلن السيطرة على حريق المستشفى التركي دون تسجيل أية خسائر

2021/04/27 | 16:42 - المصدر: بغداد اليوم

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تمكنت فرق الدفاع المدني بإشراف مباشر من قبل قائد الشرطة اللواء المهندس علي هلال الشمري ، من السيطرة على عطب حصل نتيجة تماس كهربائي في كابينة مصعد الطابق السادس ضمن مستشفى الامام الصادق ( التركي ) ، دون حدوث اي اضرار بشرية او مادية.



تذكر.

يتبع..

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