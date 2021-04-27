2021/04/27 | 16:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني نفت مديرية الدفاع المدني، اليوم الثلاثاء، نشوب حريق في المستشفى التركي بمحافظة بابل وقالت المديرية في بيان تابعه “المركز الخبري الوطني” إنه “في ما يخص وجود حريق بمستشفى الإمام الصادق نوضح أنه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الدفاع المدني توضع حقيقة الحريق في المستشفى التركي ببابل المركز الخبري الوطني.

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