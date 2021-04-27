الكهرباء: مساعٍ لزيادة ساعات تجهيز المواطنين بالطاقة خلال الصيف

2021/04/27 | 16:49 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع أكدت وزارة الكهرباء، اليوم الثلاثاء مساعيها لزيادة تجهيز المواطنين بالطاقة خلال فصل الصيف.وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الوزارة عقدت اجتماعا لمناقشة خطة فك الاختناقات في شبكة التوزيع"، مبينا أن "خطتها تتضمن قطاع الانتاج والنقل والتوزيع للوصول الى انتاج 22 الف ميكا واط بشرط انتظام تجهيز الغاز المورد لمحطات الانتاج".من جانب آخر، أوضح موسى، أن "مجموعة من المحطات التحويلية والثانوية دخلت للخدمة، فضلا عن ادخال محطات توليدية للصيانة الدورية، واصلاح محطات متنقلة لفك الاختناقات والحد من ضياع الشبكة".وتابع، أن "الوزارة أبلغت بوضع حد للمناطق الزراعية والعشوائية لاسيما وأنها تتسبب بأحمال اضافية على شبكة التوزيع من شأنها احداث ضغط وتعطب بالمحولات". وأكد المتحدث باسم الوزارة، أن "خطط الوزارة ستكون جاهزة مع بداية شهر حزيران المقبل، وستكون هنالك ساعات تجهيز مرضية للمواطنين خلال موسم الصيف".

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