مراسل ’ناس’ في بابل: حريق المستشفى التركي بلا إصابات والدفاع المدني يسيطر على الأوضاع

2021/04/27 | 16:49 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أخمدت فرق الدفاع المدني في محافظة بابل، الثرلاثاء، حريقاً اندلع في المستشفى التركي دون تسجيل إصابات أو خسائر.

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وذكر مراسل "ناس" (27 نيسان 2021)، ان "الحريق عبارة عن عطب أصاب بوردا كهربائيا، والدخان كان بسبب البورد، ولا توجد اضرار في السقوف الثانوية"، موضحاً ان "كثافة الدخان كانت بسبب نظام السحب والدفع لمنظومة الهواء ولا توجد اي اضرار اخرى".

ولفت الى ان "الحريق داخل المستشفى التركي في بابل كان بسبب تماس كهربائي في الطابق السادس للمستشفى ولا وجود لإصابات او أضرار جسيمة، فيما تمكن الدفاع المدني من السيطرة على الحريق".

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